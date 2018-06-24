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Атака на цыган во Львове ужаснула Европу

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Совет Европы осудил нападение на лагерь цыган на окраине украинского Львова, которое закончилось убийством мужчины. Об этом в своем Twitter написал заместитель генерального секретаря Совета Даниэль Гольтген.

«Мы осуждаем нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе от того, что на этот раз был убит человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления», — сообщил он.

Нападение на цыганский лагерь произошло 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полицейские задержали нападавших — ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор атаки на лагерь — 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

23 мая неизвестные напали на цыганский лагерь в Тернополе. По свидетельствам очевидцев, поздно вечером агрессивно настроенные люди с бейсбольными битами ворвались на территорию временного поселения цыган. Они угрожали его жителям расправой и требовали, чтобы они убрались из города. На место происшествия прибыли несколько полицейских патрулей, которые задержали 12 человек. В полиции сообщили, что нападавшие не успели устроить погром.

22 апреля активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве. В результате «убедительных законных аргументов» ромы покинули лагерь, после чего его сожгли. Националисты открыто сообщали в социальных сетях о своем участии в погроме, однако полиция никого не задержала, после чего координатор организации Сергей Мазура пообещал, что националисты повторят рейды против «незаконных появлений» цыган.

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