Украинские радикалы избили журналистку в прямом эфире

Радикалы из группировки С14 напали и несколько раз ударили корреспондента украинского телеканала NewsOne Дарину Билеру. Происшествие произошло во время ее включения из Киева, где у здания Генеральной прокуратуры (ГПУ) происходят столкновения националистов с полицией.

Журналистка рассказывала о происходящем под зданием ГПУ, когда внезапно в кадре появился мужчина. Он начал оскорблять Билеру и бросать в нее яйца. Корреспондентка отошла в сторону и продолжила включение, однако на нее снова напали. «Сначала одна активистка пыталась забрать у меня микрофон и не дать возможности рассказать в прямом эфире о том, что происходит. Позже она ударила меня в ухо. Сейчас я плохо слышу. Все время радикалы меня обзывали», — сообщила журналистка в комментарии изданию «Страна.ua».

Полиция, присутствующая на месте происшествия, бездействовала и молча наблюдала за нападением. После окончания инцидента стражи порядка посоветовали журналистам держаться подальше от прокуратуры.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко осудил нападение на журналистку. «Наглядно видим, к чему призывают безответственные украинские политики. Чиновники и их сторонники сначала делят журналистов на сорта, а затем призывают лишать журналистов «не того» сорта прав. Эти угрозы и вражда провоцируют агрессию радикалов и физическое насилие», — написал он на своей странице в Facebook

Это не первый случай давления на украинских журналистов. В феврале этого года сотрудники Главной военной прокуратуры и Национальной полиции захватили редакцию оппозиционного медиахолдинга «Вести». В январе этого года главный редактор оппозиционного интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва покинул Украину после угроз в свой адрес и нескольких возбужденных уголовных дел.

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