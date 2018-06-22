В США заявили о проблеме неонацистского террора на Украине

Аналитик американского центра Atlantic Council указал на проблему насилия со стороны ультраправых группировок на Украине. Свое исследование на сайте центра опубликовал Джош Коэн, бывший сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), руководивший проектами экономических реформ в странах бывшего СССР.

Материалы по теме «Жертва Русского мира» Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны

Коэн обращает внимание, что на Украине существует ряд ультраправых организаций: запрещенные в России «Правый сектор», «Азов» и связанные с ним «Национальные дружины», С14, «Карпатская Сечь» и другие.

Он пишет, что только с начала 2018 года эти праворадикальные организации неоднократно громили лагеря цыган, нападали на антифашистские демонстрации, врывались на заседания городских советов, атаковали гей-парад. В большинстве случаев полиция не вмешивалась в происходящее.

Коэн также обращает внимание, что министерство молодежи и спорта Украины финансирует неонацистскую группировку С14. В частности, 8 июня ведомство выделило организации 17 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») для детского лагеря в рамках реализации «национальных проектов патриотического воспитания».

Также министерство выделило деньги «Образовательной ассамблее Голосеево». Коэн отмечает, что обе эти организации являются ультраправыми. Учредителями обеих является Евгений Карась. В интервью от 15 ноября 2017 года он признался, что его бойцы избивают людей по наводке Службы безопасности Украины.

Он предупреждает, что утрата правительством монополии на насилие может иметь катастрофические последствия для украинского общества и государственности. По словам Коэна, если Киев продолжит закрывать глаза на преступления ультраправых, он также рискует утратить поддержку Запада.

Чтобы избежать этого, американский эксперт советует украинской власти отказаться от поддержи радикальных организаций и прекратить любые контакты с ними.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!