Верка Сердючка подумает над выдвижением в президенты Украины

Артист Андрей Данилко, более известный по своему женскому альтер эго Верке Сердючке, пообещал подумать над выдвижением своей кандидатуры на выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

Данилко подчеркнул, что не видит в этом ничего страшного из-за других людей, которых продвигают в президенты, — актера Владимира Зеленского и лидера рок-группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. «Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо», — отметил он.

«"Но вы же не профессионал, мову не знаете" — говорят. Я мову знаю, у меня нет опыта общения. А вам с профессионалом лучше жить стало? Ну а толку, что он "вільно розмовляє українською" (свободно разговаривает на украинском — прим. «Ленты.ру»). У вас уже метро по 8 гривен!» — добавил Данилко.

12 июля сообщалось, что Верка Сердючка проведет последнее выступление в Одессе в июле 2018 года. Данилко опроверг эту информацию, заявив, что готовит прощальный тур с участием Сердючки и группы Mountain Breeze.

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