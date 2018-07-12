Верка Сердючка анонсировала последнее выступление

Украинский артист Андрей Данилко рассказал о своем последнем сольном выступлении в образе Верки Сердючки, которое состоится в Одессе перед прощальными гастролями. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе», — заявил Данилко.

Перед завершением карьеры Данилко запланировал на 2019 год большие прощальные гастроли.

Артист назвал последний тур способом отблагодарить своих поклонников. «Спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — объяснил он.

В мае Данилко признался, что выступал в России на корпоративах перед политиками. «Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя, и в таком духе», — вспомнил артист.

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