Верка Сердючка поведала о выступлениях перед российскими политиками

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, признался, что продолжает выступать в России. Об этом певец рассказал украинскому изданию «Вести» во вторник, 23 мая.

По словам Данилко, он периодически работает на российских корпоративах. Он отмечает, что на таких мероприятиях «гуляют» в основном украинцы, которые живут в России.

«А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики — напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах — и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе», — вспомнил Данилко.

«Я был под сильным впечатлением», — добавил певец.

Данилко планирует окончить карьеру в 2018 году, когда пройдет прощальный тур Верки Сердючки. «Мы хотим охватить Германию и Израиль, а завершить в Украине. Причем во Дворце "Украина" сделать десять концертов, чтобы билеты были доступными и все могли прийти», — подчеркнул исполнитель.