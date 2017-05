71-летняя Шер вышла на сцену практически обнаженной

Американская поп-исполнительница Шер выступила на церемонии Billboard Music Awards в откровенном наряде. Об этом сообщает People.

Шер, которой в субботу исполнился 71 год, вернулась на Billboard Music Awards спустя 15 лет: в последний раз она пела на церемонии в 2002 году.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters 1 /2

Певица исполнила две песни: Believe и If I Could Turn Back Time. Для первой композиции Шер выбрала сверкающий наряд, под которым был обтягивающий комбинезон телесного цвета, напоминающий обнаженное тело.

Для второй песни артистка надела черную кожаную куртку поверх прозрачного черного трико. Издание отмечает сходство с нарядом Шер из клипа на If I Could Turn Back Time 1989 года.

Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе. Канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк получил 13 наград Billboard Music Awards, став рекордсменом премии. Певицей года названа Бейонсе, а лучшей группой — коллектив Twenty One Pilots.