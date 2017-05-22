Рэпер Дрейк стал рекордсменом премии Billboard Music Awards

Канадский хип-хоп исполнитель Дрейк получил 13 наград Billboard Music Awards. Рэпер стал рекордсменом премии, пишет журнал Billboard.

Дрейк получил награды в таких номинациях, как «Лучший исполнитель», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучший рэп-тур», «Лучший рэп-альбом» (пластинка Views, выпущенная в 2016-м), «Лучшая R&B песня» (One Dance) и «Лучший исполнитель-мужчина». 30-летний музыкант побил рекорд британской певицы Адель, которая получила 12 премий Billboard Music Awards в 2012 году.

Певицей года названа Бейонсе, а лучшей группой — коллектив Twenty One Pilots, который также получил награду в номинации «Лучшие рок-исполнители». Треш-метал-группа Metallica победила в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Hardwired…To Self Destruct.

Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе.

В 2016 году Дрейк дважды, 7 марта и 17 октября, повторил рекорд The Beatles: 14 его песен одновременно присутствовали в «горячей сотне» американского хит-парада Billboard. Музыкант также занял третье место в списке самых высокооплачиваемых рэперов 2015 года по версии журнала Forbes.