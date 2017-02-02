Дрейк вернет зрителям деньги за билеты из-за упавшего со сцены артиста

Канадский певец Дрейк пообещал зрителям его концерта в лондонском зале O2 вернуть деньги за билеты после того, как участник его шоу Трэвис Скотт упал со сцены. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает NME.

Скотт был одним из приглашенных артистов на концерте Дрейка в рамках его тура Boy Meets World. Вечером 1 февраля в ходе исполнения своего номера он оступился и рухнул в яму, расположенную в центре круглой сцены. Сообщается, что сам певец не пострадал, но он повредил сценическое оборудование.

Видео: La Flame / YouTube

После инцидента Дрейк объявил, что этот концерт будет бесплатным для всех пришедших. В зале находилось около 20 тысяч человек.

«Вам понравилось сегодняшнее бесплатное шоу?» — уточнил артист в финале вечера.

Летом 2016 года Дрейк стал обладателем пары кроссовок OVO x Air Jordan 10 из чистого золота общим весом 45 килограммов. Осенью из его гастрольного автобуса украли ювелирные украшения на сумму около трех миллионов долларов.

Дрейк — популярный канадский певец и рэпер. В рейтинге самых высокооплачиваемых исполнителей хип-хопа 2015 года, составленном Forbes, музыкант занял третье место. В прошлом году он дважды, 7 марта и 17 октября, повторил рекорд The Beatles: 14 его песен одновременно присутствовали в «горячей сотне» американского хит-парада Billboard.