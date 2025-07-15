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21:04, 15 июля 2025Моя страна

Снежный барс сразу с тремя детенышами попал в фотоловушку в российском парке

На Алтае в фотоловушку в нацпарке попал снежный барс с тремя детенышами
Екатерина Ештокина

Кадр: страница «Сайлюгемский национальный парк» во «ВКонтакте»

Снежный барс сразу с тремя детенышами попал в фотоловушку в российском парке. Соответствующие кадры публикует Сайлюгемский национальный парк на Алтае во «Вконтакте».

В публикации эксперты подчеркнули, что тройня у ирбисов — редкое явление, поскольку обычно самка приносит одного-двух котят. «Малышам на видео — около года. Самка успешно справилась с тяжелой задачей — выкормить целых трех малышей», — уточнили специалисты.

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Кроме того, сотрудники парка подчеркнули, что данное местообитание, находящееся в долине реки Аргут на Южно-Чуйском хребте, продолжает оставаться «ирбисиным раем» России.

Ранее в июне осознавший скоротечность жизни олень попал в фотоловушку. В Приморье объектив зафиксировал момент, где пятнистый олень был с таким выражением, будто он очень удивлен.

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