Осознавший скоротечность жизни олень попал в фотоловушку

В фотоловушку в Приморье попал пятнистый олень, осознавший скоротечность жизни

В Приморье фотоловушка национального парка «Земля леопарда» зафиксировала необычный момент — в объектив попал пятнистый олень с таким выражением, будто он очень удивлен. Кадр вызвал улыбку у сотрудников нацпарка, опубликовавших снимок в Telegram.

По их словам, олень словно узнал, что уже пятница, и осознал скоротечность жизни.

«Сегодня пятница?! Действительно, рот открывается, когда понимаешь, как быстро летит время. Пятнистый олень в кадре выбрал очень удачное место для позирования, нам такое нравится», — говорится в посте.

Как отметили специалисты, несмотря на забавную мимику, олень выглядит подтянутым и ухоженным. Все дело в рационе животного, в который входят травы, орехи, желуди и грибы. Вес взрослых самцов может достигать 138 килограммов, а самки обычно легче — до 92 килограммов.

Ранее деловые кабанчики попали в фотоловушку в Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике во Владимирской области.