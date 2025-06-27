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16:21, 27 июня 2025Моя страна

Осознавший скоротечность жизни олень попал в фотоловушку

В фотоловушку в Приморье попал пятнистый олень, осознавший скоротечность жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Frank Sommariva / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Приморье фотоловушка национального парка «Земля леопарда» зафиксировала необычный момент — в объектив попал пятнистый олень с таким выражением, будто он очень удивлен. Кадр вызвал улыбку у сотрудников нацпарка, опубликовавших снимок в Telegram.

По их словам, олень словно узнал, что уже пятница, и осознал скоротечность жизни.

«Сегодня пятница?! Действительно, рот открывается, когда понимаешь, как быстро летит время. Пятнистый олень в кадре выбрал очень удачное место для позирования, нам такое нравится», — говорится в посте.

Как отметили специалисты, несмотря на забавную мимику, олень выглядит подтянутым и ухоженным. Все дело в рационе животного, в который входят травы, орехи, желуди и грибы. Вес взрослых самцов может достигать 138 килограммов, а самки обычно легче — до 92 килограммов.

Ранее деловые кабанчики попали в фотоловушку в Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике во Владимирской области.

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