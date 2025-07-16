Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 15 июля 2025Мир

Евросоюз ввел новые антироссийские санкции

Евросоюз ввел санкции против девяти российских физлиц и шести организаций
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Евросоюз принял решение ввести новые антироссийские санкции. Они затронули девять физических лиц и шесть организаций. Причиной стала якобы «дестабилизирующая деятельность». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ объединения.

В частности, под санкции подпали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Ассоциация журналистов БРИКС. Кроме того, в новом санкционном списке оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдавии.

Тем, кто находится под санкциями Евросоюза, запрещено ездить в страны — члены объединения. Кроме того, санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

    Депутат Рады оценил «мощную» поддержку США

    В России предостерегли ВСУ от попытки ударить по Москве

    На Украине допустили ядерный удар по стране из-за выдвинутого Трампом России ультиматума

    В Минобороны Украины высказались об отправке США 17 систем Patriot

    Трамп назвал условие для встречи с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» в облегающем топе расстегнула штаны на камеру

    Киров назвали официальной родиной Ивана-царевича

    Водителям дали советы на случай затопления машины во время ливня

    В России назначили ответственных за работу национального мессенджера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости