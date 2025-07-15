Трамп рассказал о готовности ввести пошлины и санкции против России

Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет плохо, если по истечении 50 дней мы не достигнем договоренности», — сказал американский лидер, добавив, что в таком случае в отношении российской стороны «будут введены пошлины, а также другие санкции».

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта.