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20:46, 15 июля 2025Мир

Трамп рассказал о готовности ввести пошлины и санкции против России

Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 50 дней будет готов ввести пошлины и санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет плохо, если по истечении 50 дней мы не достигнем договоренности», — сказал американский лидер, добавив, что в таком случае в отношении российской стороны «будут введены пошлины, а также другие санкции».

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта.

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