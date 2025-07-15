Трамп высказался о 50 днях на достижение мира на Украине

Трамп: Срок в 50 дней не является долгим для достижения сделки по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине «очень длинным». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, мир может быть достигнут и раньше. «Я не думаю, что 50 дней — это очень долго», — высказался он.

По мнению Трампа, если за этот срок урегулировать конфликт не удастся, будет «слишком плохо».

Ранее Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.