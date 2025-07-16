В России назначили ответственных за работу национального мессенджера

Кабмин назначил «дочку» VK ответственной за работу национального мессенджера Max

Компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK — назначена ответственной за работу национального мессенджера Max. Кроме того, она будет отвечать за развитие платформы. Соответствующее решение принял кабмин, об этом сообщается на сайте правительства.

«Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания», — сказано в сообщении.

Там пояснили, что платформа обеспечит безопасное общение в мессенджере, а также доступ к цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Ранее сообщалось, что на платформе Max запустили неограниченные групповые видеозвонки.