Путин закончит СВО в одном случае, считают на Западе. Что это за условие и как оно связано с угрозами Трампа?

Reuters: Давление Запада не заставит президента РФ Путина завершить СВО

Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия на Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, не обращая внимания на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа об ужесточении санкций. Кроме того, территориальные требования Кремля могут расширяться по мере продвижения российских войск.

Так утверждают источники Reuters, близкие к Кремлю, пишет агентство в своем материале. По их данным, российский президент считает как экономику, так и армию страны достаточно сильными, чтобы выдержать любое новое давление Запада.

«Путин считает, что никто всерьез не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит [военные действия] до тех пор, пока не добьется желаемого», — заявил Reuters один из неназванных источников. По его словам, серьезным обсуждением не посчитали в том числе визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Путин ценит отношения с Трампом и хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего источник агентства Reuters

В числе условий Путина источник назвал юридическое обязательство НАТО не расширяться на восток, военный нейтралитет Украины и ограничения численности ее армии, защиту русскоязычного населения, а также признание четырех новых регионов России. Добавляется, что российский президент также готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав, «хотя пока не совсем ясно, как это будет работать».

Угрозы Трампа не повлияют на Путина, считает источник Reuters

Пресс-служба Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение агентства вновь обвинила прежнего президента Джо Байдена в том, что он допустил начало этого конфликта. «В отличие от Байдена, президент Трамп сосредоточен на его прекращении, и Путин столкнется с жесткими санкциями и пошлинами, если он не согласится на прекращение огня», — заявили в администрации.

Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. «Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы как минимум в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома. Он также обвинил Москву в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

резидент России Владимир Путин на выставке военной техники, организованной движением «Общероссийский народный фронт». Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ультиматум президента США, напомнил, что Штаты и раньше озвучивали сроки для урегулирования конфликта по Украине. «Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал российский министр.

Он также посчитал, что если бы Украина согласилась назвать дату нового раунда переговоров, мирное урегулирование могло бы ускориться и занять меньше 50 дней, предложенных Трампом.

Белый дом опроверг новость о призывах Трампа бить по Москве

Кроме того, во вторник Вашингтон опроверг сообщение британской газеты The Financial Times о призыве Трампа в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским бить по Москве и Санкт-Петербургу.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос», — сказала глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее 15 июля газета заявила, что Трамп во время беседы с президентом Украины якобы попросил усилить давление на Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу.

«По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею и считает целью такой стратегии "заставить [Россию] почувствовать боль" и принудить Кремль сесть за стол переговоров», — говорится в материале.

В ответ Зеленский отметил, что Киев готов атаковать, если США предоставят соответствующее вооружение.