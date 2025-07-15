Лавров прокомментировал выдвинутый Трампом ультиматум

Лавров об ультиматуме Трампа: Было и 24 часа, было и 100 дней — все проходили

Соединенные Штаты и раньше озвучивали сроки для урегулирования конфликта по Украине. Так ультиматум президента США Дональда Трампа российской стороне прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. Пятьдесят дней. Было раньше и 24 часа, и сто дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сказал российский министр.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании кризиса.