Лавров объяснил затягивание переговоров по Украине

Лавров: Назвав дату третьего раунда, Украина могла бы ускорить переговоры

Если бы Украина согласилась назвать дату нового раунда переговоров, мирное урегулирование могло бы ускориться и занять меньше 50 дней, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому вот 50 дней... Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть, там бы уже и 30 дней осталось», — сказал дипломат, комментируя ультиматум американского лидера.

При этом Лавров выразил сомнение в том, что западные партнеры доносят до Трампа реальное положение дел. Также он подчеркнул, что российская сторона, по его словам, действует строго по утвержденному президентом России Владимиром Путиным плану.

Ранее Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании кризиса.