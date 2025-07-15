Американский президент Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским попросил усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по ключевым российским городам — Москве и Санкт-Петербургу.
«Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве», — говорится в материале Washington Post (WP). В ответ на это глава Украины заявил, что такая атака возможна только в случае, если США предоставят для этого соответствующее вооружение.
В последнее время Трамп несколько раз заявлял о разочаровании Путиным, однако отмечал, что продолжит общение с ним. Он все еще настроен на сделку с Россией по Украине
Также появились данные, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, поручив в том числе осуществить поставки этого оружия на нужды Вооруженных сил Украины, которые на данный момент имеют 18 таких ракет.
Украине помогут вооружением
Трамп одобрил новые поставки оружия Украине, они будут включать в том числе комплексы Patriot. Рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов. «Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле, в течение нескольких дней», — отметил политик.
При этом в США отвергли массовую отправку вооружения украинской армии, так как у них самих внутри страны не хватает систем ПВО.
Трамп также объявил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву. Уточняется, что США не будут делать какие-либо платежи и покупать оружие, однако будут его производить, а натовские страны будут за него платить. На Западе, однако, планы главы Белого дома поставить Украине оружие через страны НАТО вызвали замешательство. «Пока неясно, на какой стадии находится планирование этих усилий, и представители Министерства обороны, и союзники выразили некоторую растерянность после утренней пресс-конференции [на которой Трамп заявил о плане поставок оружия Украине]», — пишет Politico.
Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, предположил, что данные инициативы не изменят ход российской спецоперации. Он усомнился, что это оружие окажет хоть какое-либо влияние на Россию.
Трамп выдвинул ультиматум России
Кроме того, накануне президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров. Такое решение будет принято им в случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
В Москве его заявление назвали «декоративным ультиматумом». «Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его (ультиматума — прим. «Ленты.ру») не заметила», — высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Журналисты WP данный ультиматум Трампа назвали преимуществом для России, так как срок в 50 дней позволит Вооруженным силам РФ продолжить продвижение в направлении стратегически важного восточного логистического центра — города Покровска (Красноармейска). Его взятие приблизит Москву к овладению всей территорией Донецкой народной республики, указывают они.