Стали известны детали разговора Трампа и Зеленского. Они обсуждали давление на Путина и удары по Москве и Петербургу

WP: Трамп потребовал от Зеленского надавить на Путина и ударить по Москве

Американский президент Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским попросил усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по ключевым российским городам — Москве и Санкт-Петербургу.

«Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве», — говорится в материале Washington Post (WP). В ответ на это глава Украины заявил, что такая атака возможна только в случае, если США предоставят для этого соответствующее вооружение.

В последнее время Трамп несколько раз заявлял о разочаровании Путиным, однако отмечал, что продолжит общение с ним. Он все еще настроен на сделку с Россией по Украине

Также появились данные, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ, поручив в том числе осуществить поставки этого оружия на нужды Вооруженных сил Украины, которые на данный момент имеют 18 таких ракет.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украине помогут вооружением

Трамп одобрил новые поставки оружия Украине, они будут включать в том числе комплексы Patriot. Рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов. «Некоторые прибудут совсем скоро. На самом деле, в течение нескольких дней», — отметил политик.

При этом в США отвергли массовую отправку вооружения украинской армии, так как у них самих внутри страны не хватает систем ПВО.

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Трамп также объявил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву. Уточняется, что США не будут делать какие-либо платежи и покупать оружие, однако будут его производить, а натовские страны будут за него платить. На Западе, однако, планы главы Белого дома поставить Украине оружие через страны НАТО вызвали замешательство. «Пока неясно, на какой стадии находится планирование этих усилий, и представители Министерства обороны, и союзники выразили некоторую растерянность после утренней пресс-конференции [на которой Трамп заявил о плане поставок оружия Украине]», — пишет Politico.

Экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, предположил, что данные инициативы не изменят ход российской спецоперации. Он усомнился, что это оружие окажет хоть какое-либо влияние на Россию.

Трамп выдвинул ультиматум России

Кроме того, накануне президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров. Такое решение будет принято им в случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В Москве его заявление назвали «декоративным ультиматумом». «Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его (ультиматума — прим. «Ленты.ру») не заметила», — высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Журналисты WP данный ультиматум Трампа назвали преимуществом для России, так как срок в 50 дней позволит Вооруженным силам РФ продолжить продвижение в направлении стратегически важного восточного логистического центра — города Покровска (Красноармейска). Его взятие приблизит Москву к овладению всей территорией Донецкой народной республики, указывают они.