Медведев отреагировал на «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю

Зампред Совбеза Медведев: Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

Россия не заметила «декоративный ультиматум» президента США Дональда Трампа Кремлю. Об этом этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X.

Ранее американский лидер пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

«Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила», — отреагировал на заявление президента США Медведев.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, комментируя слова Трампа, отметил, что язык ультиматумов, санкций и бряцанья оружия не добавляет авторитета и уважения американскому лидеру. По его мнению, властям США пора принять тот факт, что время единоличного доминирования Штатов в мире прошло.