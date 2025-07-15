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08:47, 15 июля 2025Мир

Рогов рассказал о языке ультиматума у Трампа

Рогов: Бряцание оружием не добавит авторитета Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Язык ультиматума и бряцание оружием не добавит авторитета президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту», — посетовал политик.

По его словам, властям США пора принять тот факт, что время единоличного доминирования Штатов в мире прошло. Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, посоветовал Трампу Рогов.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно чувство унижения и обида.

До этого сам глава Белого дома пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах».

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