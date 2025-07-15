В США набросились на Трампа за ультиматум России

Аналитик Риттер: Трамп унижен и оскорблен тем, что все пошло не по его плану

Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно чувство унижения и обида. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.

«Это невероятная глупость (…) 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять?», — отметил он.

По словам аналитика, у Украины нет столько специалистов. Риттер отметил, что Трамп унижен и оскорблен тем, что президент России Владимир Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти.

Ранее издание WP написало, что Германия передаст Украине несколько батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из-за приобретения новых комплексов у Штатов. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.