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05:50, 15 июля 2025Мир

В США набросились на Трампа за ультиматум России

Аналитик Риттер: Трамп унижен и оскорблен тем, что все пошло не по его плану
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Сейчас действиями президента США Дональда Трампа руководит исключительно чувство унижения и обида. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.

«Это невероятная глупость (…) 17 комплексов Patriot, а кто будет ими управлять?», — отметил он.

По словам аналитика, у Украины нет столько специалистов. Риттер отметил, что Трамп унижен и оскорблен тем, что президент России Владимир Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти.

Ранее издание WP написало, что Германия передаст Украине несколько батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot из-за приобретения новых комплексов у Штатов. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Patriot для Украины купят Германия и Норвегия.

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