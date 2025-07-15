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10:08, 15 июля 2025Мир

Трамп удивил союзников США новыми планами по Украине

Politico: Планы Трампа по поставкам оружия Украине вызвали замешательство в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Планы президента США Дональда Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО вызвали замешательство среди союзников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Пока неясно, на какой стадии находится планирование этих усилий, и представители министерства обороны, и союзники выразили некоторую растерянность после утренней пресс-конференции [на которой Трамп заявил о плане поставок оружия Украине]», — сказано в сообщении.

Также два представителя стран НАТО отметили, что их пока не проинформировали о деталях плана и они не понимают, как именно будут в нем участвовать. Сообщается, что США и альянсу еще предстоит согласовать ключевые аспекты поставок.

Ранее Трамп во время переговоров с генсеком альянса Марком Рютте заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал американский лидер.

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