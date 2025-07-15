Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес Москвы. В ЕС были иные ожидания от большого заявления президента США о России

В Европе разочарованы итогами большого заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о России. Автор издания Spiegel сообщил, что действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. По его словам, в Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными.
В статье также отмечается, что особенно сильно в Европе разочарованы мерами, которые глава Белого дома лидер собирается принять, если прогресс в мирном процессе по Украине не будет достигнуть, а именно, предполагаемыми санкциями.
Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также оценила заявление президента США об установлении срока для достижения договоренности по конфликту на Украине и назвала 50 дней для этого долгим периодом.
С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени
Трамп поставил России ультиматум по Украине
Американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.
Трамп выразил недовольство действиями Москвы, а также обвинил российскую сторону в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.
Кроме того, глава Белого дома выразил сомнения относительно принятия законопроекта Конгресса США о «сокрушительных санкциях» против российской стороны. По его словам, в данный момент такие меры не понадобятся.
Думаю, что пошлины в 500 процентов — это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. (…) Пошлины же в 100 процентов будут играть такую же функцию
В России призвали относиться к угрозам Трампа спокойно
Сенатор Андрей Климов заявил, что к заявлениям Трампа о введении пошлин против России нужно относиться спокойно. По его словам, США понимают обоюдоострый эффект этих санкций. Трамп понимает, что Россия — это как минимум равная Соединенным Штатам по силе мощная ядерная держава, сказал он.
Он [Трамп] много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь
Климов добавил, что заявления американского лидера могут не закончиться одними угрозами. По его словам, в России достаточно специалистов в военной, финансовой, торгово-экономической и политико-дипломатической части, которые оценивают и реагируют с учетом интересов страны.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, в ответ на заявление президента США о введении пошлин против России в случае не заключения мирного соглашения по Украине за 50 дней, подчеркнул, что это никак не повлияет на настроение Москвы.
Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток (...) Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь
Косачев отметил, что за 50 дней многое может измениться как на поле боя, так и в настроениях представителей власти Соединенных Штатов и НАТО.