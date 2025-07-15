Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес Москвы. В ЕС были иные ожидания от большого заявления президента США о России

Spiegel: Европа разочарована итогами большого заявления Трампа о России

В Европе разочарованы итогами большого заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о России. Автор издания Spiegel сообщил, что действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. По его словам, в Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными.

В статье также отмечается, что особенно сильно в Европе разочарованы мерами, которые глава Белого дома лидер собирается принять, если прогресс в мирном процессе по Украине не будет достигнуть, а именно, предполагаемыми санкциями.

Вопрос в том, почему они должны это делать? На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году их стало еще меньше Spiegel

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также оценила заявление президента США об установлении срока для достижения договоренности по конфликту на Украине и назвала 50 дней для этого долгим периодом.

С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени Кая Каллас Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Трамп поставил России ультиматум по Украине

Американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту.

Трамп выразил недовольство действиями Москвы, а также обвинил российскую сторону в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.

Кроме того, глава Белого дома выразил сомнения относительно принятия законопроекта Конгресса США о «сокрушительных санкциях» против российской стороны. По его словам, в данный момент такие меры не понадобятся.

Думаю, что пошлины в 500 процентов — это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. (…) Пошлины же в 100 процентов будут играть такую же функцию Дональд Трамп Президент США

В России призвали относиться к угрозам Трампа спокойно

Сенатор Андрей Климов заявил, что к заявлениям Трампа о введении пошлин против России нужно относиться спокойно. По его словам, США понимают обоюдоострый эффект этих санкций. Трамп понимает, что Россия — это как минимум равная Соединенным Штатам по силе мощная ядерная держава, сказал он.

Он [Трамп] много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь Андрей Климов Заместитель председателя комитета СФ по международным делам

Климов добавил, что заявления американского лидера могут не закончиться одними угрозами. По его словам, в России достаточно специалистов в военной, финансовой, торгово-экономической и политико-дипломатической части, которые оценивают и реагируют с учетом интересов страны.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, в ответ на заявление президента США о введении пошлин против России в случае не заключения мирного соглашения по Украине за 50 дней, подчеркнул, что это никак не повлияет на настроение Москвы.

Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток (...) Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь Константин Косачев Вице-спикер Совета Федерации

Косачев отметил, что за 50 дней многое может измениться как на поле боя, так и в настроениях представителей власти Соединенных Штатов и НАТО.