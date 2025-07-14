В Совфеде призвали спокойно относиться к угрозам Трампа против России

Сенатор Климов: Угрозы Трампа против России нужно принимать спокойно

К заявлениям президента США Дональда Трампа о введении пошлин против России нужно относиться спокойно, потому что Вашингтон понимает обоюдоострый эффект этих санкций, заявил сенатор Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

По словам Климова, Трамп понимает, что Россия — это как минимум равная США по силе мощная ядерная держава. Он добавил, что в этом отношении силовые методы для американского президента ограничены довольно скромным инструментарием, о чем сам Трамп неоднократно заявлял.

«Он понимает, что все эти инструменты против России обоюдоострые для США. Он много раз в сердцах говорил, что его принуждают уходить от нейтралитета с Россией, при этом санкции стоят многие миллиарды для самой Америки. Так что здесь я пока спокойно ко всему этому отношусь. Мы, в отличие от очень многих государств, действительно постепенно добиваемся самодостаточности», — отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что заявления Трампа могут не закончиться одними угрозами. Однако, указал он, в России хватает специалистов в военной, финансовой, торгово-экономической и политико-дипломатической части, которые оценивают и реагируют с учетом интересов страны.

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Она указала на то, что на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.