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01:35, 15 июля 2025Мир

Глава дипломатии ЕС оценила заявление Трампа по Украине

Каллас сочла 50 дней для достижения договоренности по Украине долгим периодом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Mohd Rasfan / Pool / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оценила заявление президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения договоренности по конфликту на Украине. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Каллас назвала 50 дней для этого долгим периодом. «С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — сказала она.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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