Глава дипломатии ЕС оценила заявление Трампа по Украине

Каллас сочла 50 дней для достижения договоренности по Украине долгим периодом

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас оценила заявление президента США Дональда Трампа об установлении срока для достижения договоренности по конфликту на Украине. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Каллас назвала 50 дней для этого долгим периодом. «С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — сказала она.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.