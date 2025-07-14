Axios сообщил о планах Трампа передать Украине наступательное вооружение

США решением президента Дональда Трампа возобновляют поставки оружия Украине. Уже анонсирована передача новых систем противовоздушной обороны Patriot, а также, как утверждается, Вашингтон намерен предоставить Киеву наступательное вооружение.

Axios утверждает, что одной из причин, побудивших Дональда Трампа пойти на это, стал телефонный разговор 3 июля с президентом России Владимиром Путиным. Якобы российский президент тогда «ясно дал понять, что в течение следующих двух месяцев он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции». Не уточняется, имеются ли в виду области Украины или новые российские регионы (так как США не признают их вступление в состав РФ).

Через день Дональд Трамп поговорил и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе он заявил французскому лидеру, что Путин «хочет забрать все», утверждает издание со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре.

«За последние две недели Трамп стал испытывать все большее разочарование из-за нежелания Путина идти на перемирие и эскалации атак России на Киев и другие города», — напоминает Axios.

Трамп остался разочарован переговорами с Путиным

Уже шестой с момента возвращения Трампа в Белый дом телефонный разговор с Путиным состоялся 3 июля. Он продлился около часа. В частности, Путин подчеркнул, что Россия не откажется от устранения первопричин украинского кризиса.

Трамп заявил, что недоволен результатами переговоров в отношении украинского вопроса, и позднее добавил, что был очень разочарован ими. Он подчеркнул, что хотел бы урегулирования конфликта на Украине, но не исключил, что этого может не произойти.

В Кремле отметили, что Путин заявил лидеру США о продолжении специальной военной операции до тех пор, пока «достижение ее целей не станет возможно дипломатическим путем».

США могут передать Украине дальнобойные ракеты

Трамп уже пообещал, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot, «в которых они так отчаянно нуждаются». Сколько именно систем будет передано Украине, глава государства не уточнил. Он сообщил также, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.

Загрузка боеприпасов для Украины на базе ВВС США в Дувре, штат Делавэр Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force

Axios также утверждает, что Трамп в понедельник, 14 июля, планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений.

Два источника рассказали, что, вероятно, Вашингтон решился передать Киеву ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине российской территории, включая Москву. Однако оба собеседника издания уточнили, что не в курсе, является ли это решение американского лидера окончательным. Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Как отметило агентство Reuters, Трамп впервые с начала своего второго президентского срока воспользуется полномочиями для отправки оружия Украине. Поясняется, что все прошлые поставки были согласованы еще предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Президентское право на сокращение национальных запасов позволяет главе государства использовать запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации.