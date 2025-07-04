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13:21, 4 июля 2025Бывший СССР

Путин заявил Трампу о продолжении СВО

Песков: Путин заявил Трампу о продолжении СВО до достижения всех целей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу о продолжении специальной военной операции (СВО) до тех пор, пока достижение ее целей не станет возможно дипломатическим путем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предпочтительнее сделать это (достичь целей СВО, — прим. «Ленты.ру») политико-дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу специальную военную операцию», — заявил Песков.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 3 июня. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.

После разговора с Путиным Трамп выразил неудовлетворение его итогами. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.

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