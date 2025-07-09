Трамп заявил о подготовке небольшого сюрприза для Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского коллеги Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. При этом американский политик не стал уточнять, как именно он сам планирует повлиять на прекращение боевых действий.

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Выступая на заседании в Белом доме, глава США отметил приветливость российского лидера в ходе обсуждения ситуации, однако добавил, что Путин якобы избегает конкретики и произносит «малозначащие фразы». Помимо этого, Трамп не исключил ужесточения антироссийских рестрикций, но добавил, что перспектива введения новых санкций Конгрессом будет всецело зависеть от его решения. «Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — отметил он.

Трамп заявил о разочаровании из-за решения Путина по Украине

Трамп сообщил, что разочарован нежеланием Путина «останавливаться» в конфликте на Украине. Американский политик заявил об этом в рамках встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Также глава Белого дома пообещал и дальше поставлять Киеву оружие, сделав упор на «оборонительном вооружении». Отвечая на вопрос журналистов о том, кто ответственен за недавнее решение приостановить военные поставки на Украину, он уточнил, что не в курсе, кто дал соответствующие указания.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кроме того, в администрации американского президента обсудят передачу Киеву дополнительных ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Трамп подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия, так как в последнее время по стране наносятся сильные удары.

В Конгрессе США обсудят законопроект о «сокрушительных санкциях» против России

Недавно анонсированный сенаторами Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем законопроект о «сокрушительных санкциях» против Москвы обсудят в ближайшее время. Об этом сообщил лидер Республиканской партии в Сенате Джон Тун.

«Мы расскажем об этом подробнее в конце недели», — заявил политик. Он добавил, что большая часть сенаторов проявила большой интерес к данном законопроекту.

Тун отметил, что тесно сотрудничает с Белым домом и Палатой представителей относительно сроков принятия проекта. Известно, что обсуждение данного вопроса может состояться еще до ухода Конгресса на августовский перерыв.