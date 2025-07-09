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08:11, 9 июля 2025Мир

В Конгрессе раскрыли судьбу законопроекта о «сокрушительных санкциях» против России

Сенатор США Тун анонсировал обсуждение законопроекта о санкциях против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Анонсированный сенаторами Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем законопроект о «сокрушительных санкциях» против России вскоре может быть вынесен на рассмотрение. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Джон Тун, передает Politico.

«Мы расскажем об этом подробнее в конце недели», — сказал он.

По его словам, законопроект о санкциях против России вызывает у сенаторов «большой интерес». Тун подчеркнул, что он тесно сотрудничает с Белым домом и Палатой представителей по вопросу сроков его принятия. Ожидается, что законопроект не будет вынесен на обсуждение на этой неделе, но это может произойти до ухода Конгресса на августовский перерыв.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер также пообещал дальше поставлять оружие Украине.

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