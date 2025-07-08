Трамп разочаровался в Путине. Он пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

Трамп пообещал Зеленскому столько военной помощи, сколько США смогут позволить

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не несет ответственности за задержку поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора лидеров двух стран.

По словам собеседников издания, глава Белого дома объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана. При этом он пообещал Зеленскому, что США направят Украине столько военной помощи, сколько смогут позволить.

Накануне Трамп также заявил, что США очень помогают Киеву в конфликте с Россией. «Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — так американский лидер ответил на вопрос о том, почему США выбрали приоритетом поставки вооружений Израилю.

США сосредоточатся на «оборонительной» военной помощи

Позднее Трамп подтвердил свое обещание, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах.

Мы будем поставлять больше оружия. Нам придется. У них должна быть возможность защититься. По ним сейчас очень сильно бьют Дональд Трамп президент США

Практически сразу после заявлений Трампа Пентагон анонсировал новые поставки оружия Киеву. При этом в военном ведомстве также указали, что министерство обороны США отправит на Украину оборонительные вооружения.

Газета Politico выяснила, что США могут возобновить поставки в ближайшие недели. Американские и украинские представители обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве, которые состоятся на этой и следующей неделях. В частности, по данным издания, спецпосланник Трампа Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Трамп разочаровался в решениях Путина

Трамп рассказал, что он разочарован решением президента России Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. 3 июля главы государств созвонились, чтобы обсудить ряд текущих проблем, включая Украину. Трамп настаивал на скорейшем прекращении военных действий, Путин подтвердил свою приверженность переговорному процессу. После беседы Трамп признал, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.

Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован Дональд Трамп президент США

Также Трамп высказался о телефонном разговоре с Зеленским. Он назвал беседу «хорошей», добавив, что украинский лидер находится под большим давлением.

Бывший американский разведчик, политолог Скотт Риттер объяснил смену настроения Трампа после разговора с Путиным. «Все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — отметил он. — Путин находится на правильной стороне истории, побеждая преступников, поддерживающих нацистов, и Трамп, по-видимому, этого не осознает, но он точно знает, что Путин — решительный лидер, он не собирается идти на компромиссы, и в конце концов Трамп признает это», — высказался эксперт.