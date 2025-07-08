В США раскрыли сроки возобновления поставок оружия Украине

Politico: США могут возобновить поставки оружия Украине в ближайшие недели

США могут возобновить поставки военной помощи Украине в ближайшие недели. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские и украинские представители обсудят этот вопрос на переговорах в Риме и Киеве, которые состоятся на этой и следующей неделях.

По данным издания, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которой они обсудят поставки бронетехники.

Ранее Трамп заявил, что не несет ответственности за задержку поставок оружия Киеву. Во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он объяснил, что приостановка поставок связана с пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле.

Президент США также пообещал поставлять больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах.