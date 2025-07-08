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05:09, 8 июля 2025Мир

Трамп в разговоре с Зеленским открестился от блокировки поставок оружия Украине

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не блокировал поставки оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что не несет ответственности за задержку поставок оружия Киеву. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора лидеров двух стран.

По словам собеседников издания, глава Белого дома объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана в апреле. При этом он заверил Зеленского, что США направит Украине столько военной помощи, сколько сможет позволить.

Ранее Трамп заявил, что США очень помогают Украине в конфликте с Россией. «Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — сказал он, в очередной раз отметив, что если бы он был президентом, то конфликт бы не начался.

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