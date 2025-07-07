В США высказались о Путине после разговора с Трампом

Риттер: Трамп осознает, что Путин — решительный лидер

Президент России Владимир Путин — решительный лидер, и американский лидер Дональд Трамп понимает это. Так разговор двух глав государств прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Путин находится на правильной стороне истории, побеждая преступников, поддерживающих нацистов, и Трамп, по-видимому, этого не осознает, но он точно знает, что Путин — решительный лидер, он не собирается идти на компромиссы, и в конце концов Трамп признает это», — высказался эксперт.

Он также отметил, что Трамп много раз напоминал Украине о последствиях, если она не будет стремиться к миру. Сейчас, по словам Риттера, эти последствия проявляются, и Трамп «ничего не может поделать».

До этого Риттер объяснил недовольство Трампа последним разговором с Путиным. «Все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — отметил он.