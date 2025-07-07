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01:59, 7 июля 2025Мир

В США высказались о беседе Путина и Трампа

Аналитик Риттер заявил, что у Путина есть связанные с интересами России цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Риттера, Трамп разочарован после беседы с Путиным из-за желания Москвы добиваться своих целей.

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«Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — отметил он.

Ранее Трамп выразил разочарование телефонным разговором с Путиным. Беседа двух президентов состоялась 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.

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