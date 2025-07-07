В США высказались о беседе Путина и Трампа

Аналитик Риттер заявил, что у Путина есть связанные с интересами России цели

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению Риттера, Трамп разочарован после беседы с Путиным из-за желания Москвы добиваться своих целей.

«Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — отметил он.

Ранее Трамп выразил разочарование телефонным разговором с Путиным. Беседа двух президентов состоялась 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.