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05:20, 8 июля 2025Мир

Пентагон анонсировал новые поставки оружия Украине

Reuters: Пентагон готовится отправить Украине оборонительное вооружение
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон анонсировал новые поставки оружия Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — указано в сообщении.

Прежде о поставках оружия Киеву высказался американский президент Дональд Трамп. «Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

Глава Белого дома также открестился от блокировки поставок оружия Киеву. Он объяснил приостановку поставок пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана.

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