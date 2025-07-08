CNN: Администрация Трампа обсудит поставки вооружений Украине

Администрация президента США Дональда Трампа обсудит поставки Украине вооружений, в том числе ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Члены команды президента Дональда Трампа по национальной безопасности планируют во вторник обсудить детали поставок оружия, включая ракеты Patriot, на Украину», — утверждается в публикации.

По данным канала, обсуждение организовано после того, как Трамп пообещал поставить Киеву ракеты-перехватчики для Patriot. В материале приводятся слова американского лидера, заявившего, что Украине «придется отправить больше оружия», так как по ней наносятся сильные удары.

Ранее стало известно, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать поиску дополнительных каналов поставки.