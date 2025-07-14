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19:37, 14 июля 2025Россия

В России отреагировали на заявление Трампа по конфликту на Украине

Сенатор Косачев: Заявление Трампа не повлияет на настроение России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин против России в случае не заключения мирного соглашения по Украине за 50 дней. По его словам, это никак не повлияет на настроение Москвы.

«Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток (...) Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь», — обозначил Косачев.

По словам политика, за 50 дней многое может измениться как на поле боя, так и в настроениях представителей власти США и НАТО. «Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем», — заключил он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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