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08:34, 15 июля 2025Мир

В США отвергли массовые поставки систем Patriot для Украины

MWM: США не смогут осуществить для Украины массовые поставки систем Patriot
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

У США нет возможности осуществить для Украины массовые поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшее время. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя обещание поставлять системы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию [президента США Дональда] Трампа как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО, острая нехватка систем в самих США гарантирует, что в обозримом будущем поставок [Украине] не будет», — отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких систем.

Глава Белого дома также сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву.

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