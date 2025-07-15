В США отвергли массовые поставки систем Patriot для Украины

MWM: США не смогут осуществить для Украины массовые поставки систем Patriot

У США нет возможности осуществить для Украины массовые поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшее время. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя обещание поставлять системы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию [президента США Дональда] Трампа как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО, острая нехватка систем в самих США гарантирует, что в обозримом будущем поставок [Украине] не будет», — отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких систем.

Глава Белого дома также сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву.