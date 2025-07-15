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09:52, 15 июля 2025Мир

Стали известны требования Трампа в разговоре с Зеленским

WP: Трамп потребовал от Зеленского надавить на Москву и Санкт-Петербург
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник.

«Решимость Трампа надавить на Путина была выражена в разговоре на прошлой неделе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве», — говорится в публикации.

В ответ Зеленский отметил, что Киев готов атаковать, если США предоставят соответствующее вооружение. Также в статье указывается, что Трамп якобы считает необходимым усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по ключевым российским городам — не только Москве, но и Санкт-Петербургу.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Вот это да!
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