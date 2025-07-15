WP: Поставленный Трампом ультиматум дал России стратегическое преимущество

Ультиматум, который президент США Дональда Трампа поставил Москве, на самом деле дал российским войскам стратегическое преимущество. Об этом сообщат газета The Washington Post (WP).

«Срок в 50 дней, который установил Трамп, позволит российским войскам продолжить продвижение в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск. Взятие этого пункта принесет России крупную победу на поле боя, а также приблизит к овладению всей Донецкой областью», — передает издание.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Также издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер считает Россию победительницей в конфликте с Украиной, несмотря на его негативную риторику в адрес Москвы.