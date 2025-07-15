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09:30, 15 июля 2025Мир

В США раскрыли преимущество России после ультиматума Трампа

WP: Поставленный Трампом ультиматум дал России стратегическое преимущество
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ультиматум, который президент США Дональда Трампа поставил Москве, на самом деле дал российским войскам стратегическое преимущество. Об этом сообщат газета The Washington Post (WP).

«Срок в 50 дней, который установил Трамп, позволит российским войскам продолжить продвижение в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск. Взятие этого пункта принесет России крупную победу на поле боя, а также приблизит к овладению всей Донецкой областью», — передает издание.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Также издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер считает Россию победительницей в конфликте с Украиной, несмотря на его негативную риторику в адрес Москвы.

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