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07:51, 15 июля 2025Мир

Трамп посчитал Россию победительницей в конфликте на Украине

Politico: Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия имеет преимущество и победит в конфликте с Украиной, несмотря на его негативную риторику в адрес Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент Трамп считает, что Россия победит в конфликте, и вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется», — приводит журнал слова высокопоставленного представителя Белого дома, пожелавшего остаться анонимным.

Источник пояснил, что Россия обладает «мощными экономикой и армией», поэтому активно продвигается на поле боя.

Ранее Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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