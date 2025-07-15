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09:34, 15 июля 2025Мир

В США усомнились в эффективности помощи Трампа Украине

Экс-советник шефа Пентагона Макгрегор: Новая помощь США Киеву не изменит ход СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Новая помощь Киеву со стороны США не изменит ход специальной военной операции (СВО) России. Такое предположение высказал экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор на странице в социальной сети Х.

«Оружие, которое мы передаем НАТО для отправки на Украину, не окажет существенного влияния на Россию, если вообще окажет хоть какое-то влияние», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Он уточнил, что платить за оружие будут натовские страны, а координацией поставок Киеву займутся Североатлантический альянс и постпред США Мэтью Уитакер.

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