Раскрыта цель предложения Трампа «ударить по Москве»

FT: Трамп предложил Зеленскому ударить по Москве, чтобы принудить Россию к миру

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил ему «ударить по Москве и Санкт-Петербургу», чтобы принудить Россию к миру. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею и считает целью такой стратегии "заставить [Россию] почувствовать боль" и принудить Кремль сесть за стол переговоров», — говорится в материале.

Издание отмечает, что состоявшийся 4 июля телефонный разговор Трампа и Зеленского свидетельствует о резком изменении позиции президента США в отношении украинского конфликта. Однако остается неясным, поставит ли Вашингтон Киеву вооружение, необходимое для ударов вглубь российской территории.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с Зеленским предложил ему усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ Зеленский отметил, что Киев готов осуществить подобные удары, если США предоставят соответствующее вооружение.