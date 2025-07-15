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15:15, 15 июля 2025Мир

Раскрыта цель предложения Трампа «ударить по Москве»

FT: Трамп предложил Зеленскому ударить по Москве, чтобы принудить Россию к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил ему «ударить по Москве и Санкт-Петербургу», чтобы принудить Россию к миру. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею и считает целью такой стратегии "заставить [Россию] почувствовать боль" и принудить Кремль сесть за стол переговоров», — говорится в материале.

Издание отмечает, что состоявшийся 4 июля телефонный разговор Трампа и Зеленского свидетельствует о резком изменении позиции президента США в отношении украинского конфликта. Однако остается неясным, поставит ли Вашингтон Киеву вооружение, необходимое для ударов вглубь российской территории.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с Зеленским предложил ему усилить давление на президента России Владимира Путина через удары по Москве и Санкт-Петербургу. В ответ Зеленский отметил, что Киев готов осуществить подобные удары, если США предоставят соответствующее вооружение.

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