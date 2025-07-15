«Трамп дал 50 дней не нам, а Украине». Что военкоры говорят о новых условиях, которые президент США поставил перед Россией?

Военкор Коц: 50 дней Трамп дал не России, а Украине

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Также он анонсировал новые поставки оружия для Киева. Вашингтон не станет платить за вооружение, но готов производить и продавать его. Трамп добавил, что в новый пакет военной помощи Украине будут включены 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, не уточнив, о чем именно идет речь — о дивизионах, батареях или пусковых установках. Что об этом говорят военкоры — в материале «Ленты.ру».

В России предположили, что Трамп не хочет принимать в наследство «войну Байдена»

Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, президент США «как заправский эквилибрист» прошелся по канату между сторонниками жестких мер против России среди американского истеблишмента и партнерами по НАТО, которые не хотят проигрывать Москве. По его мнению, Трамп понимает, что остановить украинский конфликт не в его силах, но при этом не хочет принимать в наследство «войну Байдена».

Думаю, это решение у дельца Донни было заготовлено изначально. И он плавно к нему подводил. Как только он продавил повышение военных расходов стран НАТО до 5 процентов, так и объявил, что он больше на войну тратиться не намерен — вам надо вваливать оружие в украинскую «черную дыру», вы и платите. А мы уж вам пушек с ракетами наклепаем. И оружейники рады, и европейцы не в накладе — сейчас еще и обновят свое «железо» Александр Коц военный корреспондент

Относительно угроз Трампа о введении новых пошлин против России и торговых партнеров Москвы в случае, если конфликт не будет остановлен в течение 50 дней, военкор отметил, что президент США умеет «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями».

Александр Коц Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вообще 50 дней Трамп дал не нам, а Украине. Чтобы она до конца лета все-таки осознала свое положение, при котором не может диктовать условия. Оставляя себе пространство для маневра, он надеется, что к истечению этого срока Россия сможет усилить свои переговорные позиции, при которых Киеву придется уступить. И лидер США «снова» будет в победителях. Да кто ж против Александр Коц военный корреспондент

Слова Трампа о 50 днях на завершение конфликта сочли нетипичными для него

Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание, что фраза Трампа про «50 дней» выглядит нетипично для него, поскольку ранее он «любил измерять все в двух неделях».

«Следите за руками: сегодня издание Axios опубликовало в статью, в которой говорится, что Владимир Путин в ходе созвона с Трампом заявил, что Россия в течении следующих 60 дней предпримет попытку установить контроль над всеми внесенными в российскую конституцию субъектами», — отмечает канал.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля, из чего авторы канала делают вывод, что осталось как раз 50.

То есть, из якобы анонсированных 60 дней на текущий момент осталось уже 50. В результате сегодня Трамп заявляет как раз про 50 дней срока для заключения сделки по Украине, угрожая вторичными санкциями и пошлинами «Военный осведомитель» Telegram-канал

Фото: Inquam Photos / George Calin via REUTERS / Reuters

Военкоры пишут, что Запад не сможет обеспечить Киеву крупные поставки зенитных ракет

Telegram-канал «Два майора» в свете заявлений Трампа обратил внимание на публикацию Military Watch Magazine, согласно которой поставки зенитно-ракетных систем Patriot и управляемых ракет (ЗУР) к ним на Украину откладываются из-за дефицита на складах США. В подтверждение этой информации канал приводит собственные подсчеты.

«Как отмечалось ранее, основной проблемой остается обеспечение их (зенитно-ракетных комплексов — прим. «Ленты.ру) зенитными управляемыми ракетами, производство которых к 2027 году может едва достигнуть одной тысячи единиц в год. То есть Трамп просто ставит умирающей ПВО ВСУ припарки», — пишет канал.

Всего в мире будут производить около одной тысячи ракет в год на мощностях в США, Японии и (после ввода в эксплуатацию нового завода) в Германии. На боевом дежурстве в 19 странах находится около 80 батарей Patriot, с общим числом пусковых установок около 1000, на каждую из которых требуется от 4 до 16 ЗУР. Математика войны «Два майора» Telegram-канал

При этом военный корреспондент Евгений Поддубный указал, что согласно данным Министерства обороны России, на днях российскими войсками были уничтожены еще две пусковые установки и РЛС ЗРК Patriot. «Потери для ВСУ критические. Даже если Берлин и решится передать Киеву еще три установки "Пэтриотов", то потребности Украины в ПВО это не покроет. Ну, а обещанные Трампом 10 ракет-перехватчиков и вовсе выглядят как насмешка. Небо над Украиной сейчас очень "удобное" для работы ВС РФ. Не упускаем момент», — отметил он.

В свою очередь, военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп готов поставить Киеву один батарейный комплект Patriot. «В принципе, это даст свой эффект», — отметил он. Подоляка напомнил, что пока Украине поставлялись только урезанные батарейные комплекты из четырех пусковых установок (ПУ), а не восьми. Следовательно, предполагает блогер, Киев и далее получит точно такой же комплект, а остальные установки пойдут европейцам на замену тех, которые они уже поставляли Украине ранее. Он подчеркнул, что речь не может идти о 17 дивизионах, как предположили некоторые, интерпретируя слова Трампа.

У США всего на всю их армию около 20 дивизионов. И ясно, что все «Пэтриоты» они Киеву не отдадут. Да и [17] батарей тоже [не отдадут]. Их же надо еще ракетами снабжать, а если всего две батареи под Киевом оставили американские склады полупустыми, то о каких 17 батареях вообще может идти речь Юрий Подоляка военный блогер

Ранее слова Трампа в адрес Москвы прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высказывания президента США весьма серьезны, Кремлю нужно время для анализа. По его словам, подобные заявления со стороны США воспринимаются Украиной «как сигнал к продолжению конфликта, а не его мирное урегулирование».