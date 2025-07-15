Кремль ответил на ультиматум Трампа

Песков: Заявления Трампа весьма серьезны, Москве нужно время для анализа

Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России весьма серьезны, Кремлю нужно время для анализа. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ультиматум главы Белого дома, передает РИА Новости.

«Заявления Трампа весьма серьезны, при этом что-то в них адресовано лично президенту России [Владимиру Путину]. Нам, несомненно, нужно больше времени на анализ сказанного в Вашингтоне», — указал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные заявления со стороны США воспринимаются Украиной «как сигнал к продолжению конфликта, а не его мирное урегулирование».

Ранее Трамп Трамп в ходе встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.