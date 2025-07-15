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17:35, 15 июля 2025Мир

Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

Reuters: Давление Запада не заставит Путина завершить СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Давление со стороны Запада и угрозы президента США Дональда Трампа не заставят российского лидера Владимира Путина завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Путин считает, что никто всерьез не обсуждал с ним детали мира на Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не получит желаемого», — заявил собеседник агентства.

По данным одного из источников, российский президент считает цели своей страны «гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада». По данным агентства, Путин уверен в устойчивости экономики России. В публикации отмечается, что требования России в вопросе территорий могут увеличиться по мере продвижения ее войск и ослабления Украины.

Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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