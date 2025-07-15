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16:31, 15 июля 2025Мир

Белый дом опроверг новость о призывах Трампа бить по Москве

Белый дом опроверг сообщение FT о призыве Трампа бить по Москве и Петербургу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Pryke JDP / Reuters

Белый дом опроверг сообщение британской газеты The Financial Times (FT) о призыве президента США Дональда Трампа в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским бить по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в комментарии телеканалу Fox News рассказала пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

«Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», — сказала глава пресс-службы Белого дома.

По словам Левитт, Трамп напротив «неустанно работает» над скорейшим урегулированием конфликта на Украине.

Ранее The Financial Times написала, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы предложил ему «ударить по Москве и Санкт-Петербургу».

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