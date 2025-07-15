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20:59, 15 июля 2025Экономика

В российском городе на автосервис упала стена паркинга

В Санкт-Петербурге стена паркинга упала на здание автосервиса
Виктория Клабукова

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти

В Санкт-Петербурге на автосервис рухнула стена паркинга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти.

Конструкция обвалилась в Транспортном переулке. Обрушение произошло, когда начались работы по его демонтажу. Падение пришлось на стоявший поблизости автосервис. В результате обрушения никто из находившихся в здании не пострадал. По факту произошедшего в ведомстве проводят процессуальную проверку. Причины обвала устанавливаются. Следователи предполагают нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

В июне в другом российском городе, Владивостоке, подпорная стена с детской площадкой рухнула на дорогу. Блоки скатились вниз по склону после дождей. По мнению горожан, обрушение спровоцировал экскаватор, вырывший на участке яму. После этого по стене пошли трещины.

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