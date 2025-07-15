Перечислены четыре продукта для повышения сексуального влечения

Сексолог Жоау Борзино заявил, что для повышения сексуального влечения необходимо добавить в рацион четыре продукта. Их он перечислил в беседе с изданием Metropoles.

В первую очередь Бозино посоветовал есть темный шоколад. Он объяснил, что в этом продукте содержатся такие вещества, как триптофан и фенилэтиламин, которые повышают настроение и либидо. Также специалист порекомендовал добавить в рацион имбирь, который стимулирует кровообращение во всем теле и согревает. Аналогичным эффектом обладает и острый перец.

Кроме того, как заявил сексолог, либидо улучшает и красное вино: оно расслабляет человека, повышает его чувствительность и улучшает прилив крови к половым органам. При этом Борзино подчеркнул, что важно не злоупотреблять этим напитком, так как в этом случае эффект от него станет противоположным.

Ранее сексолог Лариса Никитина предупредила о проблемах со здоровьем из-за секса в жару. По ее словам, в такую погоду повышается риск развития инсульта и инфаркта.